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فيديو.. لماذا ظهرت هذه المذيعة “مضروبة” على الهواء؟

‏2 ساعتين مضت -, الفيديو, منوعات

(شبكة الطيف ) متابعات :

ظهرت مذيعة مصرية تدعى منال أغا، عبر فضائية خاصة، يبدو على وجهها علامات وآثار الضرب والاعتداء الجسدي، وأشارت إلى أن سبب تلك العلامات اعتداء زوجها عليها.
وبدأت منال أغا الحلقة مؤكدة أنها فكرت في إلغاء الحلقة، لكنها قررت أن تواجه ما حدث لها حتى لا تصبح مثل النعام الذي يدفن رأسه في الرمال.
وقالت منال إن “الزواج مبني على المودة والرحمة وليس الإهانة والضرب وكسرة النفس”، مؤكدة أنها قررت أن تواجه الجميع بآثار الضرب، لأنها ليست وحدها التي تتعرض للعنف الأسري، ويجب أن تقف النساء ضد العنف الذي يمارس ضدهن.
لكن كانت المفاجأة أن آثار الضرب التي ظهرت عليها ما هي إلا ماكياج متقن، واعترفت أن الفقرة كلها مجرد مشهد تمثيلي.

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