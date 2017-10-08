مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه بغارة للتحالف

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(شبكة كالطيف ) العربية نت :

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي وأحد المرجعيات الدينية للحركة طه صالح مقبل الأهنومي مع 4 من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف في منطقة جنوب مدينة ميدي شمال غربي محافظة حجة الحدودية.

وذكرت وسائل إعلام الميليشيات أن الأهنومي ومرافقيه قتلوا وهم في طريقهم إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات على عناصر الميليشيات.

واستعاد الجيش الوطني اليمني السيطرة على عدد من المواقع الجديدة التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف، وذلك بعد مواجهات بمختلف الأسلحة مع الميليشيات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن من بين المواقع التي تم استعادة السيطرة عليها منطقة حزمة الحلو، كما أسفرت المواجهات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وفي محافظة صعدة المجاورة، أفادت مصادر عسكرية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات نتيجة قصف جوي مكثف من طائرات التحالف استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية منبه، ومنطقة بركان في مديرية رازح، وآل مقنع في مديرية باقم، وتعرضت منطقة الغور في مديرية غمر لقصف بالمدفعية والصواريخ من القوات المشتركة السعودية.