مصادر جنوبية بالرياض تكشف وقوف البكري وجلال هادي خلف عمليات التحريض وزعزعة الامن والاستقرار بالعاصمة عدن

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(شبكة الطيف ) الرياض / محمد الحالمي

كشفت مصادر جنوبية في الرياض عن وقوف وزير الشباب والرياضة القيادي الاخواني ( نائف البكري وجلال عبدربه منصور نجل الرئيس هادي ) خلف الحملات الاعلامية التحريضية التي تجري بعدن وتسعى لزعزعة امن واستقرار المحافظة.

وقالت المصادر الجنوبية التي أكدت انها تكشف هذه الامور ليعلم الرأي العام الجنوبي ان المحرضين هم قيادات داخل الشرعية، ويعملون وفق اوامر وتوجهات ودعم من نائب الرئيس علي محسن الاحمر.

واشارت ان ( البكري وجلال هادي ) يضخون اموالا ويديرون اعمال تحريض كبيرة ضد قيادات الامن بعدن ، والقيادات الجنوبية بالمجلس الانتقالي.

ويستخدم الرجلين ادواتهم بعدن لتأجيج الأحداث و اثارة نعرات مناطقية واعمال تحريض تتوافق مع الحملات التي تشنها وسائل اعلام الاخوان ضد التحالف العربي والمقاومة الجنوبية.

المصادر اكدت ايضاً ان ( البكري ) يقوم باعمال وتواصلات مستمرة وبشكل يومي، مع شخصيات كانت في المقاومة لغرض تحريضها ضد الامن، بعد اقناعهم بأساليب ملتوية واتخاذ بعض الاحداث العارضة كحجج يقوم بالتحريض عليها، اضافة لقيامه بتجنيد ناشطين بمواقع التواصل ينتمون لجماعة الاخوان لنشر الفبركات والشائعات وتأجيج الاحداث.

فيما يقوم نجل هادي ( جلال عبد ربه) بضخ اموال طائلة لصحفيين وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، للقيام باعمال تحريض مستمرة ضد الامن والاستقرار بعدن.

واختتمت المصادر بالقول، ان مثل هؤلاء الشخصين ( البكري وجلال) وغيرهم كثير، لا يتورعون ولا يخافون من الله في تحريضهم المستمر على اراقة الدماء واشعال الفتن، وفقا لاغراض سياسية دنيئة وتحقيقا لرغبات قوى الشمال التي تحلم بان يبقى الجنوب في ايديها وتعيد انتاج نفسها فيها. وهذا ما يتطلب من كل وطني غيور ان يكشف تلك الافعال التي يقوم بها امثال هؤلاء، كما يتطلب الوقوف صفاً واحداً لمواجهة اعمال الخبثاء الذي يريدوا لعدن الشر واعادتها الى زمن الفوضى والاغتيالات والتفجيرات.