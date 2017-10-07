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صورة : قوات عسكرية تعتقل ضابط جنوبي بسبب رفعه لعلم الجنوب

‏3 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن :

احتجزت قوات عسكرية تابعة لمحور العند العسكري صباح أمس رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية بمحافظة لحج ضابط التوجيه المعنوي بمحور العند الشيخ أحمد الهباب وايداعه السجن وذلك على خلفية رفعه لعلم دولة الجنوب في المعسكر ..
وحصلت صحيفة “الأمناء” صورة من الأمر الذي وجهه أركان المحور العند والذي بموجبه تم منع خروج الشيخ احمد الهباب من المعسكر هو وسيارته ..
وأعلن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب وقطاع الشباب والطلاب بردفان عن تضامنه مع رئيس الهيئة الشرعية احمد علي الهباب الذي تعرض للحجز في معسكر العند وذلك من قبل اركان المحور وذلك بسبب رفع علم الجنوب في المعسكر.
وعبر مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في ردفان وكذا قطاع الشباب والطلاب عن استنكاره الشديد لما تعرض له القيادي الهباب ، مؤكدا في بلاغ صحفي مذيل باسم رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس احمد محمد قائد تلقت صحيفة “الأمناء” نسخة منه بأن خيارات التصعيد مفتوحة في حالة عدم الافراج عنه ” .

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المصدر الامناء نت

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