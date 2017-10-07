مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن «مُضلّل ويشجع الإرهاب»

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(شبكة الطيف ) وكالات :

اعتبر الشيخ طاهر الأشرفي، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان، أن تقرير الأمم المتحدة الخاص بالنزاع المسلح في اليمن، “مضلل وعارٍ تماما عن المصداقية ويغفل الحقائق على أرض الواقع”.

وأوضح الأشرفي، أن المعلومات والإحصاءات الواردة في التقرير تجاهلت الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بل وتجاهل المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال ‘‘إن التقرير -على ما يبدو- اعتمد على مصادر أحادية، واستقى معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين متجاهلاً ما تسبب به الانقلابيون من كوارث وما تسببوا فيه من مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر‘‘.

وأعرب عن تحفظه الشديد إزاء التقرير، مشيراً إلى أنه من شأنه أن يعزز عزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن، وأن يزيد من التعقيدات التي يواجهها الشعب اليمني.

ولفت إلى أن تشجيع التنظيمات الإرهابية المتمردة في اليمن، بمثل هذه التقارير سيزيد من التهديدات تجاه أرض بلاد الحرمين الشريفين، وهذا يشكل مصدر قلق على مستوى الأمة الإسلامية.