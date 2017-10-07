رئيسة دائرة الحقوق والحريات بالمجلس الانتقالي تلتقي عددا من المعتقلين في أبين

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(شبكة الطيف ) عدن :

التقت رئيسة دائرة الحقوق والحريات بالمجلس الانتقالي الجنوبي المحامية نيران حسن سوقي وفريق الدائرة صباح اليوم في زنجبار محافظة ابين بعدد من المعتقلين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من قبل مليشيات موالية للحكومة في مدينة زنجبار بمحافظة ابين بسبب معارضتهم لفعالية دعت اليها السلطة المحلية بمحافظة ابين وبحضور رئيس وزراء الاحتلال اليمني احمد عبيد بن دغر للاحتفال بذكرى حركة 26سبتمبر في ملعب الشهداء بزنجبار . .

واحاط المعتقلون من نشطاء الثورة الجنوبية الفريق التابع لدائرة لحقوق والحريات التابعه للمجلس الانتقالي بما تعرضوا له من انتهاكات واعتدادات منها الضرب باعقاب البنادق والعصي اضافة الى السجن والاعتقال.

ورصدت رئيسة دائرة الحقوق والحريات ما استمعت اليه من انتهات مؤكدة انها تصرفات مرفوضة ومؤسفة لاستهدافها رموز فاعلة في الثورة الجنوبية ومقاومتها الباسلة .

واشارة المحامية نيران الى ان كل الانتهاكات مرصودة وموثقة وسيحاسب مرتكبوها.