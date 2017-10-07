الدكتور القاسمي يعتذر عن تصريحات مسيئة للجنوبيين

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(شبكة الطيف ) عدن :

اعتذر الباحث الاماراتي خالد القاسمي للجنوبيين عن تصريحات مسيئة وصف فيها القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري بانه مجرد “بنشري”.

وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه تلقى معلومات مغلوطة .

واعتذر القاسمي للجنوبيين عن اساءاته التي صدرت بحق القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري.

وكان القاسمي قد وصف الجوهري بانه بنشري مستغربا تعيينه بمنصب كبير في المقاومة الجنوبية.