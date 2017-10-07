الدكتور القاسمي يعتذر عن تصريحات مسيئة للجنوبيين

(شبكة الطيف ) عدن :
اعتذر الباحث الاماراتي خالد القاسمي للجنوبيين عن تصريحات مسيئة وصف فيها القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري بانه مجرد “بنشري”.
وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه تلقى معلومات مغلوطة .
واعتذر القاسمي للجنوبيين عن اساءاته التي صدرت بحق القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري.
وكان القاسمي قد وصف الجوهري بانه بنشري مستغربا تعيينه بمنصب كبير في المقاومة الجنوبية.
لذلك فإننا نعتذر لأبناء الجنوب بصفة عامة وبني يافع بصفة خاصة
— د. خالد القاسمي (@alqassimi5) October 6, 2017
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