قرقاش يهاجم توكل كرمان ويصفها بالإنتهازية

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(شبكة الطيف ) متابعات :

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” الناشطة المثيرة للجدل “توكل كرمان” واصفاً إياها بالإنتهازية.

وقال قرقاش في تغريده له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “من كولومبيا هاجمت توكل كرمان التحالف العربي والسعودية والإمارات وإلتزامهم باليمن، من أهم صفات الإخوان التلوّن، وكرمان خير معبّر عن هذه الإنتهازية”.

كما علق قرقاش على قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان واصفاً إياه “بالقرار الإيجابي، ويدعم موقع الخرطوم الإقليمي والدولي وانفتاحه الاستثماري