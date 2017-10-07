أبين : إيقاف 120 إفريقياً كانوا في طريقهم إلى المملكة

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) كالات

أوقفت قوة عسكرية يمنية، اليوم السبت، 120 لاجئاً إفريقياً غير شرعي، في محافظة أبين جنوبي البلاد، كانوا في طريقهم إلى السعودية.

ووفقاً لـ”وكالة الأناضول” فإن مصادر عسكرية في “اللواء 103 مشاة” أكدت أن نقطة عسكرية تتبع اللواء المرابط في محافظة أبين، ألقت القبض على شاحنتي نقل كبيرتين فيهما 120 لاجئاً إفريقياً، بينهم 20 امرأة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، أن اللاجئين كانوا يختبؤون بين البضائع التي تنقلها الشاحنتان. وأفاد عدد من الموقوفين، بأنهم كانوا في طريقهم إلى السعودية، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أوقف أفراد اللواء نفسه الأسبوع الماضي، شاحنة كانت تقل 47 إفريقياً، تم إخفاؤهم بين بضائع وصناديق فارغة، بحسب المصادر ذاتها.