احذري.. ارتفاع ضغط الدم قد يصيبك بالخرف

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تبين من دراسة علمية أجريت حديثاً أن ارتفاع ضغط الدم لدى النساء وهن في الأربعينيات من العمر يرفع من مخاطر إصابتهن بالخرف والأمراض العقلية في وقت لاحق، إلا أن هذا الأمر ينطبق على النساء وحدهن دون الرجال، حيث أظهرت الدراسة أن ارتفاع الضغط لدى الرجال لا يؤثر على صحتهم العقلية.

وقالت جريدة “التايمز” البريطانية التي نشرت نتائج الدراسة إن العلماء أمضوا أوقاتاً طويلة وعانوا من صعوبات كبيرة من أجل فهم لماذا تزيد مخاطر إصابة النساء عن الرجال بالأمراض العقلية بنسبة 50% إذا ما واجهوا ارتفاعاً في ضغط الدم.

وبحسب الصحيفة فإن ثلثي الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية في #بريطانيا وعددهم 850 ألفاً تقريباً هم من النساء، وهو ما يؤكد صحة أنهن أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض من الرجال.

وقام العلماء في الدراسة الجديدة بتحليل البيانات التاريخية لنحو نصف قرن درسوا خلالها عدداً كبيراً من حالات الإصابة بالأمراض العقلية، والمشاكل في الدماغ ومدى ارتباط ذلك بالأمراض والأعراض الأخرى بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

وانتهت نتائج الدراسة التي أجراها العلماء والباحثون في ولاية كاليفورنيا الأميركية ونشرتها “التايمز” الى توصية النساء بشكل خاص بأن يقمن بالتمارين الرياضية اليومية والدورية إضافة الى التخفيف من تناول الملح وكذا المشروبات الكحولية، وذلك من أجل السيطرة على ضغط الدم وبقائه ضمن المعدلات الطبيعية، بما يحافظ على الصحة العقلية لديهن في المستقبل.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يعانين من توترات وضغوط في الحياة اليومية عند منتصف العمر لديهم قابلية لتطوير الأمراض العقلية في وقت لاحق بنسبة تصل الى 73%، حيث يوجد ارتباط مباشر عند النساء بين ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر والإصابة بالخرف والأمراض العقلية في وقت متأخر من العمر. أما بالنسبة للرجال فلم يجد العُلماء أي ارتباط بين الأمرين.

وخلص العلماء إلى أن التوترات النفسية وارتفاع ضغط الدم يؤديان إلى أضرار في عقل المرأة ولها آثار سلبية سيئة على العقل أكثر من أي عضو آخر في الجسم.

العربية نت