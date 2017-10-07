في يوم المعلم..613 معلماً يمنيا في سجون الميليشيات

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(شبكة الطيف ) وكالات

في اليوم العالمي للمعلم اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنية، الخميس ميليشيا الحوثي باختطاف أكثر من 600 معلم، منذ سيطرتهم على العاصمة #صنعاء في سبتمبر 2014.

وقالت الرابطة إن الحوثيين اختطفوا المئات من المعلّمين والأكاديميين من بيوتهم ومدارسهم، بينما كانوا يؤدّون عملهم الوطني.

وأضافت الرابطة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم، فإنه مرّ على اختطاف وإخفاء بعض هؤلاء المعلّمين عامان كاملان في سجون الميليشيات الانقلابية.

على صعيد آخر، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلقها تجاه تأخر العام الدراسي في اليمن، وأوضحت أن استئناف الدراسة لنحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل، في المناطق الخاضعة للحوثيين، شمال وغرب اليمن بات أمرا مجهول المصير ولا يمكن تأكيده.

بينما أعلنت النقابات التعليمية في صنعاء، والمناطق الخاضعة للحوثيين، الإضراب عن التعليم حتى صرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ عام.

وكانت “حكومة الانقلابيين” أعلنت أن العام الدراسي الذي كان من المقرر انطلاقه، السبت الماضي، تأجل إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أجل إيجاد حلول لأزمة المعلمين.

وذكر فرع المنظمة باليمن، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن إضراب المعلمين تسبب بإغلاق ما يزيد عن 13 ألف مدرسة.

وأشارت اليونيسف إلى أن أكثر من 166 ألف من المدرسين في 13 محافظة خاضعة للحوثيين، لا يزالون بدون مرتبات منذ أكثر من سنة.