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سوني تطرح خوذة للواقع الافتراضي بتصميم مميز وتقنيات متطورة

‏11 ساعة مضت العلوم والتكنولوجيا

(شبكة الطيف )
أكدت شركة سوني أنها ستطرح قريبا نموذجا معدلا لخوذتها المخصصة للواقع الافتراضي.

ووفقا للخبراء فإن “نموذج (CUH-ZVR2) المعدل من PlayStation VR، سيتميز عن سابقاته من خوذ سوني للواقع الافتراضي بقدرات أكبر على دعم تقنيات HDR”.

فضلا عن هذه الميزات فإن كابل سماعات الرأس مدمج في جسم الخوذة، وكابل توصيل “VR” الأساسي أصبح أنحف، الأمر الذي سيسهل حركة مستخدم الخوذة.

من جانبها أكدت شركة سوني أن جميع ألعاب “PlayStation” ستعدل للتناسب مع تقنيات خوذتها الجديدة، والتي من المتوقع أن تطرح في اليابان 14 أكتوبر الجاري، حيث سيصل سعرها مع “PlayStation Camera” إلى 5 آلاف ين (نحو 400 دولار).
يأتي إعلان سوني عن خوذتها الجديدة في الوقت الذي أكدت شركة مايكروسوفت أن الـ 17 من أكتوبر المقبل، سيكون الموعد الرسمي لطرح خوذ جديدة للـ “واقع المختلط”، المخصصة للعمل مع الأجهزة المزودة بنظام التشغيل ويندوز.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، ستأتي الخوذة التي ستطرحها “Acer” بسعر منافس يصل إلى 299 دولارا فقط، فيما ستطرح “HP” خوذتها بـ 329 دولارا.

أما الخوذة التي ستطرحها “Dell” والتي عمل على تطويرها الخبراء الذين صمموا حواسيب “Dell XPS” و”Alienware”، فستأتي بهيكل أبيض مميز ومزودة بكابل للتوجيه، فضلا عن وسائد قابلة للتبديل، وقناع أمامي قابل للسحب وسعر يصل إلى 349 دولارا أي بنفس سعر خوذ “Lenovo” تقريبا.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

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