القوات الجنوبية بكرش تفشل محاولتي تسلل للمليشيات وتكبدها خسائر فادحة

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(شبكة الطيف ) ماهر الحالمي :

افشلت القوات الجنوبية القادمة من ردفان محاولتي تسللاً لمليشيات الانقلابيين في وادي حقب وجبل الاعكور وجبل الضبس .

وقال قائد قوات التدخل السريع في حزام ردفان النقيب احمد صالح علي :”ان القوات الجنوبية تمكنت من افشال محاولات تسللات للمليشيات من ثلاثة محاور لمحاولة استعادة موقع الاعكور وجبل الضبس وجبل حقب الذي تمكنت القوات الجنوبية القادمة من ردفان مسنودة برجال المقاومة من ابناء المنطقة تحت اشراف مباشر من العقيد مختار النوبي السيطرة عليها قبل اسبوع”.

وأضاف قائد سرية التدخل السريع :”ان المواجهة بدأت الساعة 11 مساء واستمرت حتى الساعة ال4 فجرآ وانتهت بانتصار القوات الجنوبية وطرد القوات الشمالية مذعورة وكبدتها خسائر كبيرة في الاروح اثر هذه المحاولات”.

واكد النقيب احمد ان القوات الشمالية تصعد من خلال تسللاتها الليلة لمحاولة للسيطرة على جبل حقب وجب الاعكور اللذان يسيطران على مفرغ ماوية وجبل حمالة، مؤكدا ان قوات الاحتلال تحشد افرادها وبعض الاسلحة الى منطقة حوامرة ومنطقة مراقب ووادي حمر، ويستحدثون مواقع جديدة غرب حقب.

كما أكد النقيب احمد ان القوت الجنوبية سوف تواصل مطاردات قوات الانقلابيين حتى تطهير كل شبر من اراضي الجنوب.

وفي نفس السياق قال النقيب احمد ان كل ما جاء من قناة الدجل والتزييف قناة المسيرة ان قواتهم سيطرت على عدد من مواقع القوات الجنوبية ودمرت اليات عسكرية لا أساس له من الصحة، مؤكداً ان قواته متماسكة وصامدة ولا يوجد أي خسائر في صفوف القوات الجنوبية.

عدن الغد