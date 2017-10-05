هكذا رد “لطفي شطارة ” على النوبلية “توكل كرمان”

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(شبكة الطيف )

علق عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الهيئة الاعلامية في المجلس على دعوة توكل كرمان الشعب اليمني لإعادة احتلال الجنوب تحت مبرر تحريره من الوصاية الاماراتية ووصفها بـ ” تاجرة السياسة ” .

واتهم لطفي شطارة منظومة الاخوان المسلمين بالتحريض على الامارات والجنوب، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بالتنظيم الدولي على حساب الشعب وقضاياه المصيرية .

نص منشور لطفي شطار على صفحته على الفيسبوك : ” هؤلاء هم الإخوان المجرمين .. نكران الجميل والتحريض على الإمارات ثاني أكبر دولة بعد السعودية في التحالف العربي لتحرير بلادها من الانقلابيين .. هل يعقل الى هذه الدرجة وصل الغباء لحاملة جائزة نوبل للسلام ، لا سياسة ولا دبلوماسية ولا وطنية ، ولا إحترام لإرادة شعب ، ولا حتى دراية بواقع الجنوب الجديد بعد حرب 2015 .

توكل كرمان التي جاءت ثائرة الى الحبيلين 2007 لتقول ان تقرير المصير حق لشعب .. اليوم عندما أصبحت تاجرة بالسياسة تدعو من قطر اليمنيين الى اجتياح ثالث للجنوب.

توكل في أي كوكب تعيشين. ”

يذكر ان توكل كرمان دعت القوات الشمالية الى إعادة احتلال الجنوب، وذلك في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، طالبت كل القوى اليمنية بالتوجه الى الجنوب لإنهاء الوصاية الاماراتية .

ناشطون جنوبيون هاجموا توكل كرمان، واستغربوا كيف حصلت على جائزة نوبل للسلام، وهي تدعي للحرب لتحقيق مكاسب سياسية للجهة التي تقف خلفها وتدعمها .