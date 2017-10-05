صور : الحوثيون يرفعون أسعار القبور في صنعاء

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن :

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائمة وضعتها ميليشيات الحوثيين في صنعاء، تفيد بزيادة أسعار القبور المرتفعة أصلًا، في ظل انعدام الموارد ومعاناة اليمنيين اليومية جراء ممارسات الميليشيات.

ووفق القائمة المتداولة، حددت ميليشيات الحوثي، تسعيرة القبر الواحد بـ 7 آلاف ريال يمني للموتى كبار الحجم، بينما بلغ سعر القبر الواحد للموتى قصار القامة 4 آلاف ريال يمني.



ولم تستثنِ الميليشيات الانقلابية الفقراء، بل فرضت على الموتى من الأسر الضعيفة ماديًا مبلغ 3 آلاف ريال يمني للحصول على مساحة لدفن ذويهم.

ووسط سخرية واسعة، تم تسطير نص في ذيل قائمة تسعيرة القبور مفاده: “وضعت هذه التسعيرة أجرة من يقوم بحفر وتجهيز جميع متطلبات القبر، منعًا للمزايدة، والحد من شكاوى أولياء الموتى، علمًا بأنه لا يورد للمكتب أي مبالغ مالية”.

وتضمنت القائمة أرقامًا للتواصل والتبليغ عن أي مخالفين.

واستنكر ناشطون يمنيون الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، في ظل امتناعهم عن صرف مرتبات الموظفين، فضلًا عن محاولة فتحهم بابًا جديدًا لتوفير أموال لصرفها على مخططاتهم الانقلابية، في وقت أنهكتهم فيه قوات الشرعية في عدة جبهات، ولم تسلم من زيادات الأسعار كافة السلع الغذائية والخدماتية.

ولم تخلُ تعليقات الناشطين من السخرية والتهكم، حيث قالت الناشطة فاطمة الأغبري: “في الوقت الذي ندافع فيه عن حقنا في الحياة، يأتي الحوثي ليحدد لنا سعر القبر ويزايد فيه”.

في حين علّق ناشط آخر على إصدار القائمة، بقوله: “هذا ما جناه اليمن من ميليشيات مع شيطان أقرع هو المخلوع صالح”.