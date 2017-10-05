السعودية تشتري منظومة صواريخ اس-400 المتطورة من روسيا

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(شبكة الطيف ) وكالات :

وقعت السعودية، اليوم الخميس، اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع اس-400، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.

ووقع الاتفاق في الكرملين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو، والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، تشتري الرياض صواريخ من نوع اس-400، وأنظمة مضادة للدروع من نوع “كورنت-اي ام”، وقاذفات صاروخية من نوع “توس-1اي” وقاذفات قنابل يدوية “اي جي اس-30 “، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع اي. كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.