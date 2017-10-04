تصريح “ملفق” لمحافظ حضرموت يهاجم خالد بحاح

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(شبكة الطيف ) ارم نيوز :

أشعلت الاتهامات الأخيرة التي أوردها نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح للحكومة الشرعية بالفساد الجدل في البلاد خاصة أنه أورد أرقاما محددة حول ما اعتبره نهبا لنفط حضرموت.

وجرى تداول تصريح “ملفق” لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني تضمن هجوما على بحاح.

وجرى نشر هذا التصريح على حساب مزور باسم المحافظ.

وكان بحاح قد صعّد من لغته تجاه حكومة الشرعية، يوم أمس الثلاثاء متهمًا إياها بالتورط في عمليات فساد، مؤكدًا وجود أدلة موثقة على اتهاماته.

وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.

وقال بحاح في تغريدة أرفقها بقائمة رواتب منتسبي الجيش على مختلف رتبهم العسكرية: “إن قوائم جيش الشرعية، أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري”!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عامًا من سلطة سلفكم”.

وفي تغريدة أخرى قال بحاح: إن “الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، وما زال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني”.