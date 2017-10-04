المستفيدون من معاشات الرعاية الأجتماعية بمديرية جحاف يشكون من معانات السفر الى الضالع

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(شبكة الطيف ) عبدالسلام الجحافي :

تواصل عملية الصرف للمعاشات المقررة للمستفيدين في صندوق الرعاية الأجتماعية اعمالها اليومية وسط أزدحام اهلي من قبل المستفيدين والمستفيدات.

وعبرت أوساط محلية وشعبية في المديرية عن تذمرها و أستيائهاالكبير من بُعد المسافات البعيدة التي يقطعونها عند أستلام مخصصاتهم من بنك الأمل نظراً لنزول فريق البنك من المديرية الى عاصمة المحافظة الضالع.

وبهذا الصدد أكد الشيخ عبدالله عسكر القادري أحد الوجاهات الأجتماعية بالمنطقة بأن مغادرة فريق بنك الأمل من المنطقه وتحويله الى الضالع يشكل عرقله كبيره للمستفيدين ويزيد من حالة المعاناه للامراض والمعاقين ولكبار السن من العجزه الذين لايستطيعون قطع المسافات البعيده ودفع إيجار المواصلات الى عاصمة المحافظة الأمر الذي يكلفهم أعباء مالية مضاعفه لما يحصلونه من معاش .

وناشد الشيخ عسكر الجهات المسئولة على ضرورة اعادة النظر في هذا الأمر وتكليف فريق ميداني مالي خاص بالبنك يسهل عملية الصرف والحصول على المعاشات دون تكاليف.

سماء نيوز