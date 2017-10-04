المجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع يدعو جماهير الجنوب للاحتشاد في ذكرى ثورة أكتوبر بالعاصمة عدن

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(شبكة الطيف ) الضالع :

وجهت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع دعوتها لكافة الجماهير الجنوبية للتهيئة المبكر والإعداد لاحتشاد مليوني في العاصمة عدن بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة .

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الناطق الرسمي للمجلس المناضل عبدالكريم النعوي الذي حيا بدوره صمود وتكاتف أبناء الشعب الجنوبي وتمسكهم الابدي بحقهم في استعادة كامل السيادة على أرضهم دون اجتزاء أو انتقاص مهما كان الثمن.

وأكد النعوي أن جماهير الشعب الجنوبي من أقصاه إلى أقصاه في أتم الجهوزية لمواصلة الدفاع عن المكتسبات العظيمة التي تحققت خلال الفترة الماضية على طريق الوصول نحو تحقيق الاستقلال الكامل والناجز على كامل التراب الوطني الجنوبي مشيرا أن تلك الجماهير التي سطرت اروع فصول الانتصار خلال الحرب البربرية الأخيرة على بلادنا قادرة بكل تأكيد على استمرار ذلك الزخم الثوري والاحتشاد مجددا في العاصمة عدن لإنجاح مليونية الثورة الجنوبية الخالدة.

وتابع النعوي : ” أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع ونحن نهيب بتلك الجماهير العظيمة للزحف نحو العاصمة عدن فأننا على ثقة كاملة بقدرتها على إيصال رسالتها القوية الى دول الاقليم والعالم لتؤكد بذلك مجددا على حق الشعب في استعادة سيادته الكاملة دون نقصان.

هذا وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع قد عقد اجتماعه الاعتيادي صباح الأربعاء الماضي بحضور رئيس المجلس المناضل الجسور عبدالله مهدي سعيد كرس للوقوف امام القضايا التنظيمية والسياسية المستجدة على مستوى الضالع خاصه والجنوب عامه أهمها خطة عمل المجلس لشهر أكتوبر الحالي ومناقشة واقرار مقترح رؤساء دوائر المجلس وقضايا اخرى.

*من رائد علي شايف