رئيس اللجنة العليا للاغاثة يكشف بالارقام اجمالي الاغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان لمحافظة تعز.

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(شبكة الطيف ) تعز : فهد العميري

كشف رئيس اللجنة العليا للاغاثة وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح بالارقام مصير الاغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان لمحافظة تعز والتي اثير حولها الكثير من اللغط في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاسابيع الماضية .

وقال فتح في اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة العليا للاغاثة بمقر محافظة تعز المؤقت مع الجهات الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاغاثة ان اجمالي الاغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان لمحافظة تعز 746٦11 سبعمائة وستة واربعين الف وستمائة واحدى عشر سلة غذائية منها 205000 مائتين وخمسة الف سلة لائتلاف الاغاثة الانساني و330661 ثلاثمائة وثلاثين الف وستمائة وواحد وستين سلة غذائية لبرنامج الغذاء العالمي و100000 ومائة الف سلة غذائية للمنسقية الرباعية المكونة من مؤسسة وطن وجمعية الحوبان وجمعية الاعلوم وجمعية الاغابرة والاعروق و12700 اثنا عشر الف وسبعمائة سلة غذائية لمؤسسة البادية و10000 عشرة الف سلة غذائية لمؤسسة انجاز و88250 ثمانية وثمانين الف ومائتين سلة غذائية لائتلاف الخير بحضرموت .

واوضح رئيس اللجنة العليا للاغاثة الى ان الخطاب الاعلامي يسيء للعمل الاغاثي في تعز وهناك حملة غير عادية حدثت ضد تعز أحيانا من ابناء تعز مشيرا الى ان اي فساد يجب ان يشار إليه بالبنان ولا يوجد أحد فوق النقد لكن بموضوعية ودون الفجور في الخصومة.

فتح تحدث عن دور اللجنة العليا للاغاثة في مختلف المراحل والدور الاغاثي الذي لعبته الكثير من المنظمات والتجار الذين قاموا بدور كبير في اغاثة الناس بتعز اثناء الحصار مشيرا الى ان الاغاثة بدأت تنتظم في تعز بعد فتح معبر الدحي .

وذكر وزير الادارة المحلية ان اللجنة العليا للاغاثة اعتمدت لا مركزية العمل الاغاثي الذي يقوم على تقسيم اليمن الى خمسة مراكز اغاثية منها مركز رئيسي في عدن ويضم المحافظات الجنوبية الاربع وتعز واب والبيضاء مؤكدا ان اللجنة العليا لا تستطيع العمل الا من خلال اللجان الفرعية .

رئيس اللجنة العليا للاغاثة اكد ان بعض المنظمات الدولية تعتمد في توزيع الاغاثة على اليات وادوات فاسدة مشيرا الى ان اللجنة العليا رفعت شعار عدم اشراك العمل الاغاثي بالسياسي وللاسف العملية الاغاثية بتعز شابها نوع من السياسة .

وفي اللقاء تم الاتفاق على اهمية اعداد خطة اغاثية عاجلة ومتكاملة لمحافظة تعز ولمديريات المدينة الاربع وعقد ورشة عمل لاعداد وضبط الاداء الاغاثي بصورة عامة في تعز.

وكان رئيس اللجنة الفرعية للاغاثة وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي قد تحدث عن دور اللجنة العليا واللجان الفرعية متمثل في عمليات التنسيق والاشراف والتقييم ولا تتدخل بالاستلام والتسليم مطالبا المنظمات العاملة في المجال الاغاثي الى تفهم ذلك.

حضر اللقاء وكيل محافظة تعز رئيس اللجنة الفرعية المهندس رشاد الاكحلي ،وكيل محافظة تعز لقطاع الصحة د.ايلان عبدالحق ، مدير عام الشؤون الاجتماعية عبده علي ،مدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل ، مدير عام مكتب الصحة والسكان والعديد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة .