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الأمن اليمني يحبط عملية تهريب أجهزة اتصالات للانقلابيين

‏15 ساعة مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) إسلام سيف
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، عن إحباط قوات الأمن في محافظة مأرب (شمال شرق صنعاء)، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات، كانت مخبأة، في محاولة من المهربين لإخفائها وتمريرها من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية.
ونقلت الداخلية اليمنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن مصدر أمني في مأرب أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب و #البيضاء، أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات كانت مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم.
وأكدت، أنه تم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات، لكنها لم تفصح عن تفاصيل حول وجهة هذه المهربات ونوعية أجهزة الاتصالات المضبوطة، غير أن مصادر أخرى ذكرت، أنها أجهزة اتصالات لاسلكية وتستخدم لأغراض عسكرية وكانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وأشاد المصدر الأمني، باليقظة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به رجال الأمن في حاجز التفتيش، وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه لشتى أشكال وعمليات التهريب.
يذكر أن قوات الأمن بمأرب أحبطت مرات عديدة عمليات تهريب لشحنات أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة إلكترونية، كانت في طريقها الى الميليشيات الانقلابية، خلال العامين الماضيين.

العربية نت

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