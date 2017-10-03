الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي ومستوصفاً بصنعاء

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(شبكة اللطيف ) إسلام سيف

أقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية، الثلاثاء، على تفجير منزل شيخ قبلي في إحدى القرى بمديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، بعد ساعات على تفجيرها مستوصفا في ذات المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن “ميليشيات الحوثي، فجرت، عصر الثلاثاء، منزل الشيخ القبلي صالح فرحان في قرية الحول بمديرية نهم، بعد أقل من يوم واحد فقط، على تفجيرها للمستوصف الصحي بذات المنطقة”.

وسبق أن فجرت ميليشيات الانقلاب أحد المستوصفات ومنازل مواطنين في ذات المديرية بتهمة التعاون مع الجيش الوطني.

وتأتي هذه التصرفات الهستيرية من ميليشيات الانقلاب، عقب هزائمها المتوالية في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والاستعدادات والترتيبات التي تجريها قوات الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة هي الأولى من نوعها تمهيداً للمعركة الفاصلة مع الانقلابيين.

وفي السياق، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أن #الحوثيين يطبقون مشروع إيران على أبناء الشعب اليمني في إهانة القبائل والسياسيين والإعلاميين.

وقال السفير آل جابر، الثلاثاء، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، “إن استمرار الحوثيين بإهانة وقتل مشايخ وأبناء القبائل والسياسيين والإعلاميين اليمنيين يأتي تنفيذا لمشروع إيران لاستهداف كل يمني وعربي أصيل”.

العربية نت