بلطجة بن دغر .. ومكيال بن لزرق !

شاركها

tweet



أحمد عمر بن فريد :

في الحلقة السابقة تناولت ممارسات وأحاديث رئيس وزراء هادي واصفا اياها ب ” البلطجة ” عطفا على اسباب كثيرة تم استعراضها , وفي هذه الحلقة سوف اتناول مضامين منشور أو اكثر للأخ العزيز / فتحي بن لزرق الذي يمثل لي موقفه الحالي ” لغزا ” لم استطع ان افهمه من حيث تحوله من ” النقيض الى النقيض ” ..! مع أهمية التأكيد هنا على أن قضايا الأوطان لا يمكن لها ان تتحول الى ” وجهات نظر ” الا لدينا نحن في الجنوب فقط ! ألا لعنة الله على ” اليمننة السياسية ” التي جعلت من قضية وطننا .. وجهة نظر او اكثر !

لكنه من المهم جدا التأكيد على انه ليس وحده فقط فتحي بن لزرق الذي تبدل موقفه وذهب بعيدا عنا واختار لنفسه مكانا لا نستطيع ان نراه فيه الا من بعيد , والمعنى هنا مجازي بطبيعة الحال , بل ان هنالك مجموعة لا بأس بها ممن ارتضوا لأنفسهم – لأسباب لا اعلمها شخصيا ولا أريد الخوض فيها تحت طائلة التقديرات والتكهنات حتى لا نظلم احدا – موقعا بعيدا عن المواقع التي كانوا فيها معنا والى جوارنا ذات يوم . واذا ما اردت ان اتخاطب مع هؤلاء بلغة اكثر انسانية ووطنية فلا يجب الا أن اذكرهم ان مواقعهم تلك التي غادروها كانوا يقفون فيها ذات يوم على جثة شهيد جنوبي قضى نحبه امام اعينهم من اجل تحقيق ” المشروع الوطني الجنوبي ” المشترك .. مشروع التحرير والاستقلال واقامة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة ..وليس من أجل اي شيء آخر مما يتحدثون عنه اليوم.

والآن سوف استعرض بعض مما جاء به الصديق فتحي في معرض منشور سابق له , وهو منشور مستفز بدرجة كبيرة ليس بعباراته بقدر ما هو كذلك عطفا على حجم التناقضات وربما المغالطات التي كرسها فيه , فهو يصف الجنوبيين الذين ينتقدون حديث بن دغر عن مشروعه الخبيث المتعلق ب ” دمج القوات العسكرية ” ب ” الفئة المزايدة ” بأوجاعنا نحن الجنوبيين !! ..

وفتحي هنا يصف الاعتراض على هذا المشروع ب ” المزايدة ” ! أما التصفيق للمشروع والمصادقة عليه والاقرار به فماذا يمكن ان يكون في تصنيف بن لزرق مثلا ؟ .. هل هو وطنية ؟ أم واقعية ؟ .. لكنه يبرر هذا التوصيف بقوله حرفيا : “طيب مش هو هذا ” بن دغر ” رئيس الحكومة الشرعية اللي هللتم له عقب الحرب وهي نفس الشرعية اللي رحتم لها بأرجلكم وقلتم نحن معها ؟! “.. انتهى الاقتباس .

وهنا تكمن المغالطة الكبيرة اخي فتحي .. ولا أعلم هل كنت تعي تماما انك كنت بالفعل تقول ما قلت بأنه ” مغالطة ” أم انه على حد قول اخواننا المصريين نوعا من ” الاستعباط والسلبطة ” !! .. لأنه وعلى حد علمي كان رئيس حكومة الشرعية ونائب رئيسها في ذلك الوقت هو المهندس / خالد محفوظ بحاح وليس بن دغر , وانت تعلم ماهو الفرق الجوهري مابين شخصية بحاح وشخصية بن دغر وماهي خلفية موقف بحاح من قضية الجنوب وما هو موقف بن دغر ! ..والا لماذا اقيل خالد بحاح بالله عليك من منصبه ؟ كما أن بحاح في تلك المرحلة كان جزء رئيسي من معارك التحرير في عدن ومشرفا عليها وعلى المقاومة في نفس الوقت , وكان عدم التعامل معه تحت أي ذريعة كانت يعتبر ضربا من المزايدة التي تتحدث عنها .. هذا من جانب .

والجانب الأهم .. أن الشرعية ممثلة برأسها ورئيسها / عبدربه منصور هادي كانت تبدي في تلك المرحلة نوعا من المودة والتعاطف والتفاهم مع قوى الجنوب السياسية وكان ” المزاج العام ” يرى في هادي ابن الجنوب المظلوم المطرود من قوى الاحتلال في صنعاء الذي يجب الانتصار له والوقف معه , وهذا ما كان يحدث عمليا , وكانت متطلبات المرحلة بجميع الابعاد تفرض نوعا من تحالف الضرورة ما بين الشرعية وقوى الحراك الجنوبي لمواجهة عدو مشترك يجثم على ارض الجنوب بقوة السلاح , ومن هنا اتى هذا التحالف وتحت هذه الظروف بشروطه الزمنية التي لا يجب الحكم عليه الا بها وليس بظروف اليوم التي يصنعها بن دغر في عدن بمكر شديد.

وفي جميع الأحوال كان عليك وعلى غيرك ممن بدلوا مواقفهم ان يسألوا انفسهم بنوع من الصدق مع الضمير من هو المسئول اولا عن ضرب هذه العلاقة ونسفها والانقضاض عليها ؟ هل هو هادي بقراراته التي استهدفت رموز جنوبية تحمل مشروعها الوطني ام نحن ؟ ولماذا ؟ … خاصة وقد كان هنالك اجماع جنوبي شبه تام على اهمية التعامل مع هادي بانفتاح كبير يحمل نفس جنوبي ينظر لمستقبل يقرأ ان هادي ومن خلال ما مر به من أحداث في صنعاء قد تولدت لديه قناعات جديدة لا يستطيع الافصاح عنها علنا فيما يخص مسألة الوحدة وقضية الجنوب فمالذي يمنع من التحالف معه , ومن جهة أخرى كان هنالك اجماع ايضا على أهمية أن تتعاطى المقاومة والشخصيات السياسية الجنوبية بنوع من المرونة مع ” شرعية هادي ” فيما يخص التعيينات العسكرية والامنية والادارية في الجنوب كبديهية تحتم علينا ” شغر ” هذه المواقع والامساك بها وهي المسألة الجوهرية جدا التي لم ترضي حلفاء هادي ” الشماليين ” … نعم القوى الشمالية يا فتحي هي التي لم يعجبها ابدا ابدا ان ترى الجنوب يدار من قبل جنوبيين في مختلف المستويات وهي التي لم يعجبها هذا التحالف بجميع ابعاده ومدلولاته وما يمكن ان يتمخض عنه في آخر المطاف , فهل كنت مثلا لا تعلم هذه الحقيقة أم انك تتجاهلها ؟! .. بل أن بعض الشخصيات الجنوبية التي أتت من مدرسة عفاش كان لها نفس الموقف ايضا انطلاقا من حسابات ضيقة وأخرى تتعلق بالفساد , ومن هنا كان من الطبيعي جدا يا فتحي ان تدفع هذه القوى مجتمعة ” هادي ” دفعا كي يبدأ معركته ضد الجنوبيين الذين اتوا من قلب الحراك الجنوبي لتصفيتهم تماما واحدا تلو الآخر والاتيان بغيرهم ..!! وهنا بيت القصيد ولب المعركة الحقيقية ..وهنا ارجوك .. أنت وغيرك الا تخبرني ان قرارات الاقالة الرعناء الشهيرة لم تكن تهدف الى تحقيق هدف استراتيجي ذا بعد سياسي بحت خلاف ما ذكرت ! ارجو الا تخبرني ان سبب الاقالة لم يكن يعود الى وجود مشروع آخر تريد هذه القوى ان تفرضه في الجنوب غصبا عن ارادة هذا الشعب وغصبا عن ارادة قادته وانه ما كان له ان يجد له طريقا على الأرض الا بمثل هذا النوع من الاقالات المسيسة الخبيثة التي لا تمثل الا ” نقطة بداية ” لخطوات أخرى لاحقة سوف تطبق تباعا لتسوية الأرضية لعودة الاحتلال من بوابة اخرى … فمالذي كنت تتوقعه من ردة فعل خلاف انشاء المجلس الانتقالي الجنوبي ؟ الذي تشن اليوم عليه حربا لا هوادة ولا مبرر لها.

ان ما يفعله احمد عبيد بن دغر حاليا في عدن هو ” تنفيذ عملي ” لهذه الخطة التي تسمي الاعتراض عليها نوعا من المزايدة … اسفي عليك يا فتحي ! هل تعي فعلا ما تفعل ليس فقط بمشروعك او مشروعنا الوطني .. وليس فقط بالجنوب ” الارض والانسان ” .. وانما بمستقبل اولادك واحفادك واهلك وناسك ؟ لا تخبرني أنت او غيرك ان الصراع الذي يحدث في الجنوب اليوم لا يعتبر صراعا ما بين مشروع سياسي يمثل مشروع الدولة الاتحادية ضد مشروع الاستقلال .. هذه هي خلاصة ما يحدث في عدن وفي الجنوب بشكل عام حتى وان غلفت بامور أخرى تزين لكم .

مشكلة ألأخ فتحي والمجموعة الاخرى المنقبلة معه من اخواني الاعزاء انهم يخلطون ما بين امرين لا يجب ابدا الخلط بينهما ابدا.. يخلطون ما بين ” أداة سياسية ” … و ” هدف وطني ” … يخلطون ما بين موقف لهم من المجلس الانتقالي الجنوبي وسلوكياته وخلفيته وممارساته ومابين ” قضية الجنوب ” ..!! فليكن لك موقف من المجلس ومن عيدروس ومن هاني بن بريك وبقية اعضاء المجلس وهذا من حقك .. قل فيهم ما تشاء سواء كنت محق او متجني عليهم , لكنه من العيب ومن العار ان تجعل من النيل منهم جسرا للنيل من قضية الجنوب وان تساويهم مع بن دغر صاحب المشروع النقيض والمقوض لمشروعك الوطني ومشروع الشهداء والجرحى ! من العيب ان يكون ذلك على حساب هتك نسيجنا الاجتماعي والسياسي وبث اسباب الفرقة والمناطقية والاحقاد فيما بيننا كجنوبيين وهي التي لا يمكن صرفها سياسيا الا في بنك مشروع اعادة احتلال الجنوب مرة اخرى … قليل من المسئولية يا هؤلاء ! شخصيا لا يهمني ماذا قال الزبيدي في هذا الموقف او ذاك .. لكنني اؤكد لك يقينا ان الزبيدي مثله مثل علي محمد السعدي وعشرات اخرين من قيادات الجنوب الذين اعرف مواقفهم كما اعرف موقفي شخصيا لا يمكن ابدا ان اشكك في موقفهم النهائي من قضية بلادهم , بل اننا نملك وسائل مسائلتهم ان ظلوا طريقهم مع تكرار قولي ان ” ظلالهم الوطني ” مسألة لا يمكن ان تخطر لي على بال ابدا .

ثم هل نسيت ان اعلام الجنوب كانت تملأ ساحات الاحتفال حينما كان الزبيدي محافظا لمحافظة عدن ؟ هل تنكر ذلك ؟ هل تنكر ان الوزراء الذين كانوا يجلسون الى جواره وحينما وقف لتحية العلم كانوا يرون في تصرفه تحديا وخروجا عن معاني ” الشرعية ” التي يفهمونها وان مثل هذه المواقف كانت مؤشرات واضحة لصراع مابين مشروعين في الجنوب ؟ … اوليس مثل هذه المواقف هي من النوعية التي عجلت باقالة عيدروس ؟ أم ان هنالك امور تتعلق بكيفية ادارتة للمحافظة او لفساد مثلا على خلفية ان ادارة هادي مثلا كانت تنافس السويد في الشفافية ومحاربة الفساد ؟

كان عليك وانت الذي تقول بأنك تدافع عن اوجاع الناس ان تسأل عن الخدمات التي هي من اولى مهام حكومة بن دغر … ماذا فعلت فيما يخص الكهرباء والماء والطرقات والمرتبات والوقود ؟ .. لا تقل لي انك لا تعلم كم من مئات الملايين من الريالات السعودية التي صرفت من اجل هذه الخدمات من قبل المملكة و الامارات لم تجد لها طريق الى مساراتها ! .. لا تخبرني انك لا تعلم عن فساد الشرعية في كل محفل وكل صعيد ! لا تخبرني انك لا تعلم كم تصرف الشرعية على تحركات بن دغر واحتفالاته التي يتحرك بها في مختلف المحافظات الجنوبية التي حررتها دماء الشهداء كي يتحدث عن مشروع الدولة الاتحادية ! لا تحدثني عن ان احتفالية زنجبار يوم الأحد الماضي لا تعتبر ” استغفال ” لالاف المواطنين الطيبين الذي يضحك عليهم بن دغر وشلته ويوزعون عليهم قليل من المال متاجرة بآلامهم واوجاعهم وعوزهم ! ان لم يأتي مثلك ليوضح للناس هناك خطورة ما يقوم به بن دغر تجاه مستقبلهم ومصيرهم فمن سيفعل اذا ؟ وان ذهبت لتزين مثل هذه الاعمال وتصف من يقاومها بالمزايد .. ماهي صفة ما تقوم به أنت ؟ .. واقعية مثلا ؟

لست عضوا في الانتقالي الجنوبي ياعزيزي.. ولست مدافعا عنه , لكنني مدافعا عن قضية وطن اؤمن بها ولن افرط فيها مهما كان الثمن , لست مدافعا عن دولة ما بقدر ما انا واقعي ومنطقي وسياسي ايضا , فكونك تصف اعضاء المجلس الانتقالي ب ” الشقاة ” .. ! فهذا نوع من الكيل بمكيالين والا فماذا يفعل هادي في الرياض على سبيل المثال ؟ ومن اين لبن دغر مصروف جيبه مثلا ؟ ومن اين تأتي مرتبات 425 الف جندي من جنود الشرعية ؟ … هل تعلم ان قائمة جيش الشرعية تبلغ 425 الف جندي تستلم مرتبات شهرية من حكومة بن دغر تصرفها لهم دول التحالف ؟ وان نصف هذا العدد وهمي وبعضهم في صنعاء يحمل البندقية ضد هادي الذي يريد للجنوب ان يعود الى باب اليمن !!.. فلماذا تستكثر على خمسة او عشرة افراد من قيادة المجلس الانتقالي زياراتهم لدولة او اكثر من دول التحالف خاصة وانت تشاهد كم هي هذه الدولة متواجدة على ارضنا ؟ والسؤال الأهم للذين يلعنون دور الامارات كل يوم في الجنوب : متى ادخلت الامارات العربية المتحدة جندي شمالي واحد في اي وحدة عسكرية او أمنية جنوبية مثلا ؟ ولماذا لم تفعل ذلك ؟ .. الا يدل ذلك على انها تتفهم قضية الجنوب او على الاقل مشاعر الجنوبيين وتحترم رأيهم ؟ فلماذا لا نجد مثل هذا الاحترام مع بن دغر الذي يدعي علنا لدمج القوات العسكرية ؟ لا تقل لي انني فهمت تصريح الرجل خطأ وانه قد صحح ما يعنيه .. بل هو يريد ذلك فعلا .

لست عضوا في الانتقالي الجنوبي .. اكرر … ولا يمكن لي ان اقول انهم لا يخطئون اواننا لا ننتظر منهم اكثر بكثير مما كان , ولن اقول ان هنالك رجال ابطال من المقاومة الجنوبية لم يتم ” تهميشهم ” .. ولكنهم قابضين على جمر قضيتهم ولم يخلطوا او يكونوا ” فريسة سهلة ” لفساد رموز الشرعية الذين علموا وعرفوا كيف يوظفون البعض من بيننا لغرض خلخلة النسيج السياسي والاجتماعي الجنوبي .. من المؤسف جدا ان نجد منا من تحول الى ” شاقي ” لهؤلاء الفسدة يبث سمومه كل يوم في جسدنا الجنوبي المنهك ليزيده معاناة وتعبا .. هؤلاء هم ” الشقاة ” يا اخي العزيز .. وبئس الشقاة والشاقيات !والأنكى والأمر هو نهاية هؤلاء بعد ان تنتهي خدمتهم !

من المؤسف جدا ان يصل الحال ببعض الزملاء الذين اعماهم التعصب المناطقي الى حد القول نحن مع هادي مهما حدث ..!! حسنا يا اخواني الأعزاء .. سؤال واحد عليكم الاجابة عليه , وماذا – لا سمح الله – ان استيقظتم ذات صباح على خبر وفاة هادي ؟ … فماهو مشروعكم بعد ذلك ؟ ستكونون مع من ؟ نائبه هو علي محسن الأحمر الذي سيتحول رئيس جمهوية مباشرة وعلى الضفة الاخرى يقف علي عبدالله صالح والى جواره يقف عبدالملك الحوثي !! .. فمع من ستكونوا انتم ؟ .. يا سيدي بلاش هذا الافتراض الاسود المتعلق بموت هادي .. ماذا لو تمت تسوية سياسية انتهى فيها دور هادي ؟ فأين موقعكم بعد ذلك ؟ … نكرر ونعيد .. تبا للافراد .. ومرحبا بالمشروع الوطني , قل ما تشاء فيمن تشاء .. لكن لا تستهدف مشروعك الوطني , وارجو الا يخبرني احدهم انه بما يفعل لا يضرب مشروع الوحدة الوطنية الجنوبية او مشروع الاستقلال .. بل هو او هم يفعلون ذلك .. وانا على يقين انهم يعلمون في قرارة انفسهم انهم يفعلون …. ولك الله يا جنوب .