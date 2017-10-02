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يسران المقطري

مكافحة الإرهاب تنشر قواتها في عدد من مناطق العاصمه عدن وقائدها “عدن لن تكون ساحه صراع”

‏10 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن / خاص

أمر قائد فريق مكافخة الارهاب العقيد يسران المقطري قواته بالإنتشار في عدد من مناطق العاصمة عدن شملت التواهي والقلوعة والمعلا ومنع دخول أي اطقم مسلحة تابعة لأي طرف

وقال يسران أن عدن لن تكون ساحة صراع ولن ندع الفرصة أمام اي جهة تحاول جر أي طرف اليه .

واضاف بأن القوات التي انتشرت ستمنع مرور أي أطقم أو مسلحين تابعة لأي طرف

وأكد أن هناك اطراف تسعى لمحاولة تأجيج الوضع وانتشارنا هذا لضمان استتباب الأمن فقط ولن نكون الاصمام أمان للوطن للمواطن

ويأتي هذا التحرك في سبيل استتباب الأمن واستباق اي محاولة زعزعه للامن من اي قوى سياسيه او مسلحه ومراقبة كل التحركات للمداخل والمخارج

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