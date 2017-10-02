هاني بن بريك يدعو أبناء الجنوب للاحتفال بذكرى الـ 55 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

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(شبكة الطيف ) عدن :

دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ العلامة هاني بن بريك بأن الجنوبيون على موعد بذكرى الـ 55 لثورة 14/ أكتوبر المجيدة وعلى أبناءالشعب الجنوبي أحياء ذكرى ثورة أجدادهم الذين ناضلوا ضد الأستعمار البريطاني وها هي اليوم ذكرى ثورة الأجداد تطل علينا خلال أيام ولذا يجب على كل جنوبي أن يحيي هذة الذكرى لاستمرار النضال ضد المحتلين وعملائهم من بلادنا.

وخلال الموعد التاريخي لثورة الـ 55 لثورة 14/ أكتوبر سنقول لمن يقف ضد الجنوب سوى بالتفاوض أو الحديد.

وغرد بن بريك على حسابه بتويتر : ‏الجنوبيون على موعد في يوم تاريخي يوم ثورتنا المجيدة 14 إكتوبر قال فيها الأحرار لا لبريطانيا. وسنقول لا بالتفاوض أو بالحديد لمن يقف ضد الجنوب” .

الامناء