الرئيسية / - / الكاف: المجلس الانتقالي بصدد الإعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض
الكاف

الكاف: المجلس الانتقالي بصدد الإعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض

‏11 ساعة مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن :
قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي / عدنان الكاف إن المجلس يعمل على الأرض بخطوات ثابتة بعيدا عن الإعلام للوصول إلى الهدف المنشود.
وأكد عدنان الكاف أن اللواء عيدروس الزبيدي هو القائد المفوض من الشعب ، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يتبوأ مناصب قيادية أو سيخون الكل وسيقف ضدهم.
وأوضح الكاف أن الجنوب لكل أبنائه مثل ما جاء في مليونية 4 مايو التي فوضت اللواء الزبيدي لتشكيل مجلس يمثل الجنوب.
وأشار إلى أن المجلس بصدد الإعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض ومنها تشكيل الجمعية الوطنية في المحافظات الجنوبية.
كما أعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية وصحيفة ناطقة باسمه.

الامناء

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

شاهد أيضاً

1-985075

منفذ هجوم لاس فيغاس لم تقتله الشرطة

(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية : أعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس، جوزف لومباردو، الاثنين، …

جميع الحقوق محفوظة © لـ شبكة الطيف الاخبارية
استضافة وتطوير مؤسسة الدار لحلول الويب