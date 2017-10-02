الكاف: المجلس الانتقالي بصدد الإعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض

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(شبكة الطيف ) عدن :

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي / عدنان الكاف إن المجلس يعمل على الأرض بخطوات ثابتة بعيدا عن الإعلام للوصول إلى الهدف المنشود.

وأكد عدنان الكاف أن اللواء عيدروس الزبيدي هو القائد المفوض من الشعب ، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يتبوأ مناصب قيادية أو سيخون الكل وسيقف ضدهم.

وأوضح الكاف أن الجنوب لكل أبنائه مثل ما جاء في مليونية 4 مايو التي فوضت اللواء الزبيدي لتشكيل مجلس يمثل الجنوب.

وأشار إلى أن المجلس بصدد الإعلان عن عدد من الخطوات المهمة على الأرض ومنها تشكيل الجمعية الوطنية في المحافظات الجنوبية.

كما أعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية وصحيفة ناطقة باسمه.

الامناء