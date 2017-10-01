150 مليون ريال تكاليف اقامة فعالية الشرعية في أبين الحامل لوعود كاذبة

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(شبكة الطيف ) أبين :

كشف مصدر بالسلطة المحلية بمحافظة أبين ان الفعالية التي اقيمت بملعب ابين اليوم وحضره بن دغر، كلف مبلغ 150 مليون ريال.

واضاف، أن ابين كانت بحاجة لمثل هذا المبلغ لمعالجة بعض مشاكلها وجراحها، إلا ان الشطط لدى محافظ ابين يعيد تكرار سيناريو محافظين سابقين.

وقال المصدر ان مبالغ صرفت على جنود تم الباسهم لباسا مدنياً، ومواطنين اخرين لغرض حضورهم الفعالية .

واستنكر المصدر قيام محافظ ابين بهذا التصرف، في ظل وضع تعيش فيه محافظة ابين ظروفا منهارة ولم يستطع المحافظ تقديم لها شيئاً يذكر.

واكد المصدر ان اقدام حراسة محافظ ابين على اطلاق الرصاص وبتوجيهات من بن دغر ولقمع المتظاهرين من ابناء ابين الرافضين لحضوره للمحافظة، يعد عملا مخزياً سيسجله التأريخ كلطخة سوداء في تاريخ محافظ ابين وقياداتها العسكرية والمدنية.

وكانت اتهمت مصادر اقتصادية حكومة بن دغر بانفاق مليارات الريالات لشراء ولاءات ودعم صحف لغرض تلميع الحكومة في حين الموظفين لم يجدوا مرتباتهم منذ تسعة اشهر والخدمات منهارة في كل المحافظات المحررة.