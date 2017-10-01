مطهر تقي … قف عند حدك

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بقلم : محمد سالم بارماده :

كثيرا ما نسمع شائعات تترامى هنا وهناك ، تنتشر في أوساطنا ، انتشار النار في الهشيم ، يتهم فيها شخص بتهمة قد يكون بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف ، فيكون حديث الساعة ، تلوكه الألسن في كافة أرجاء المجتمع ، وينظر إليه نظرات مريبة ، وتدور حوله الاتهامات والشبهات ، والظنون السيئة ، والعجب كل العجب أن يشارك بعض ممن ينسبون إلى الثقافة وسعة الاطلاع ، في ترويج الشائعات الشائنة والكذب في المجتمع ، ويجارون الناس في افتراءاتهم ، ويسهل عليهم قبول كل خبر يرد عليهم ، ضاربين بالتعاليم الدينية عرض الحائط ، ناسين أو قل متناسين أن كافة التشريعات الإسلامية تحث على الصدق وقول الحقيقة أي كانت . طالعنا المدعو مطهر تقي بمقال تشم منه رائحة الحقد والكراهية وقول الزور وبسرد تاريخي لا يمت للواقع بصلة , مقال تشم منه رائحة نتنه, رائحة الكراهية للإنسانية من رجل طالما عمل مأجورا دليلا للمخلوع المحروق صالح طيلة سنوات عديدة .. لقد حاول المدعو مطهر تقي أن يجمل الوجه القبيح لسياسة الانقلابيين الحوثيين وشريكهم المخلوع صالح ويشرعن انقلابهم وشيطنة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي ولكن سقط في المحظور لتعلق فيه رائحة الخيبة والعار كمطهر تقي ومن على شاكلته . وعلى الرغم من أنّ المقالة مبنيّة على مجموعةٍ واسعةٍ من التناقضات والمغالطات، التي يستطيع أيُّ قارئ تبيُّنها ويدرك بأنّ كاتبها مدفوعٌ بمواقفه المنحازة إلى الانقلابيين الحوثيين ، فإنه من الواضح أنّ نشر هذا المقال جاء ليؤكّد أهمية إن مطهر تقي تعود على الكذب وقول الزور , وكل ما تم سرده غير صحيحٍ مطلقاً، وهو جزءٌ من حملات التشويه التي يشنها الانقلابيين الحوثيين والقوى الداعمة لهم على أيّ عملٍ جادٍ ومؤثرٍ للرئيس عبدربه منصور هادي . يعلم كل يمني علم اليقين إن الرئيس عبدربه منصور هادي ناضل لأجل كل اليمن ، إنّه رمز من رموز اليمن الموحد الاتحادي ، رمز ارتقى قمم الوفاء والعطاء، قائد سخّر كل وقته وجهده من اجل عودة الشرعية لليمن ودحر الانقلابيين إلى جحورهم غير مأسوف عليهم ليبقى اليمن سيّداُ حراًّ مستقلاً. حفظ الله اليمن … حفظ الله الرئيس عبدربه منصور هادي … والله من وراء القصد .