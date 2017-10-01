قائد نقطة نفق ” جولد مور” يروي تفاصيل واقعة الاشتباك مع سيارات مدنية تقل مسلحين هاجموا النقطة مستخدمين أسلحة رشاشة

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(شبكة الطيف ) عدن :

روى قائد النقطة الأمنية الواقعة في مدخل ساحل جولد مور بمديرية التواهي ” ابو بكر سالم باحكر ” تفاصيل ما حدث نهار اليوم وتحديدا قبيل اذان المغرب بقوله : ” تفاجأنا بقدوم ثلاث سيارات مدنية وعليها مسلحين بلباس مدني ويرافق تلك السيارات طقم نصب عليه رشاش دوشكا قدموا من اتجاه التواهي ؛ حاولنا ايقاف السيارات التي كانت تقل مسلحين بلباس مدني ككل السيارات المارة سواء اكانت مدنية او عسكرية لاتخاذ الإجراءات الأمنية لكن سائقي تلك السيارات رفضوا التوقف بل زادوا من سرعتها ما اضطرنا الى اطلاق طلقة تحذيرية واحدة في الهواء لإيقافها بعدها توقفت السيارات الثلاث وترجل منها مسلحون تمترسوا في وضع قتالي وشرعوا بإطلاق النار علينا بكثافة من بنادقهم الآلية ومن رشاش الدوشكا المنصوب على متن الطقم العسكري وانتشروا حول النقطة مع استمرارهم في اطلاق النار على النقطة وحاصروا النقطة واخذوا احد افرادها ، حينها وجدنا انفسنا أمام أمر واقع وارتأينا انه من العيب المهين لنا كجنود أمن وكذلك للمؤسسة الأمنية التي ننتمي اليها” ان تركنا زميلنا مختطف لدى العناصر المسلحة التي لم نتعرف على هويتها خاصة وان السيارات كانت مدنية فاعتقدنا وقتها ان العناصر المسلحة التي تهاجم النقاط الامنية بهذه الصورة المباغتة وبهذه الوحشية وتلجأ الى اسلوب الاختطاف ان سنحت لها الفرصة ليست الا العناصر الارهابية ذلك ما دفعنا الى استعادة النقطة والاشتباك مع تلك العناصر واجبرناهم على اطلاق سراح زميلنا ومن ثم غادرة تلك العناصر باتجاه جولد مور بعد جرح احد عناصر المجموعة المهاجمة وهذا كل ما حصل

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأحد1 أكتوبر 2017م