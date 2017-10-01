سياسي جنوبي.. ما الحكمة من استفزاز تضحيات الشهداء والجرحى برفع علم وحدة الغدر والمكر؟!!..

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(شبكة الطيف ) عدن :

تسأل السياسي الجنوبي الدكتور علي صالح الخلاقي عن الحكمة من استفزاز تضحيات الشهداء والجرحى برفع علم وحدة الغدر والمكر؟!!..

وقال الخلاقي “هل أبين بحاجة إلى الاحتفال بثورة سبتمبر التي شيَّع جنازتها الحوثي والمخلوع في عقر دارها؟ ..أم أن أولويات محافظ أبين – الذي تعشم الناس فيه خيراً- استتكمال تثبيت الأمن والنظام وإعادة الإعمار وتفعيل عمل المؤسسات ؟!!”.

وأضاف الخلاقي “إذا كان بن دغر مصر على الاحتفال بثورة سبتمبر فليذهب لتحريرها من مستلبيها بالجيوش المتكدسة في مأرب وعلى تباب نهم وفرضتها”.

وأشار الدكتور الخلاقي أنه ما يؤسف له إننا لم نكن نتوقع أن بعد أكثر من عامين على التحرير من جحافل الغزاة ، أن يتم إطلاق النار بأيادٍ جنوبية على من اعترضوا على فعالية الغدر التي يتزعمها بن دغر، مضيفا ما كان ظني بكم يا رجال المحاجي!!.