البوابة العربية للأخبار التقنية

إن كنت تستخدم شبكة “فيسبوك” الاجتماعية من خلال متصفح كروم على حاسبك الشخصي، فإليك 4 إضافات مميزة يجدر بك تثبيتها.

إضافة Facebook Video Downloader

إضافة Facebook Video Downloader تتيح للمستخدمين تنزيل فيديوهات فيسبوك وحفظها على أجهزتهم لمشاهدتها لاحقاً.

بعد تثبيت الإضافة على متصفح كروم، ستظهر لك أيقونة التنزيل أسفل الفيديوهات التي تشاهدها على موقع فيسبوك، كل ما عليك فعله هو الضغط على هذه الأيقونة وسيتم تنزيل الفيديو مباشرة على جهازك.

إضافة Facebook Friends Memo

إن كنت تقوم بإضافة الكثير من الأصدقاء على فيسبوك، فهذا يعني أنك بعد فترة من الوقت لن تتذكر كيف تعرفت بهؤلاء الأصدقاء أو لماذا قمت بإضافتهم.

إضافة Facebook Friends Memo تتيح لك إضافة ملاحظات إلى الملف الشخصي للأصدقاء المضافين لديك، مثل تدوين سبب إضافة صديق معين أو كيفية الالتقاء بهذا الصديق وغيرها من الملاحظات التي لا ترغب بنسيانها حول الأصدقاء على فيسبوك.

وبمجرد تثبيت الإضافة وتدوين الملاحظات حول صديق معين، فإن هذه الملاحظة ستظهر لك مباشرة عند زيارة الملف الشخصي لهذا الصديق عند تصفح فيسبوك على كروم.

إضافة Better Facebook

مع إضافة Better Facebook سيكون بوسعك تخصيص موقع فيسبوك أثناء التصفح على غوغل كروم وفقاً لما يلائمك.

فمثلاً يُمكن من خلال الإضافة تخصيص الخطوط والألوان والتخطيط والصور، وإضافة الخلفيات للصفحة وإزالة الإعلانات المزعجة من الشريط الجانبي وغيرها.

إضافة FB ad blocking

أما إن كنت تنزعج من الإعلانات المختلفة التي تظهر لك في موقع فيسبوك، فيمكنك الاعتماد على إضافة FB ad blocking الخفيفة، والتي تتيح لك منع الإعلانات بكافة أشكالها على فيسبوك.