3 تطبيقات جديدة على آيفون يجدر بك تجربتها

شاركها

tweet



البوابة العربية للأخبار التقنية

في هذا الموضوع نستعرض معكم 3 تطبيقات مميزة صدرت مؤخراً على #متجر_آب_ستور.

تطبيق Clipomatic

Clipomatic هو محرر فيديو ذكي يقوم بتحويل كل ما تقوله إلى تسميات حية، فكل ما عليك فعله هو البدء بتسجيل #الفيديو والتحدث بوضوح وستظهر جميع الكلمات التي نطقتها داخل الفيديو على هيئة تسميات أنيقة ومميزة مع القدرة على تحريرها بنقرة واحدة لاحقاً.

التطبيق يوفر مجموعة من المزايا المهمة مثل إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنماط التسمية التوضيحية لتتناسب مع الفيديو الخاص بك.

كذلك يتيح التطبيق القدرة على تسجيل الفيديو كاملاً أو بشكل مربع وذلك بما يتناسب مع النشر على الشبكات الاجتماعية المختلفة، ولزيادة جمالية الفيديو يُمكنك الاستفادة من الفلاتر الغنية التي يوفرها التطبيق.

تطبيق Notion

إن كنت تبحث عن تطبيق مميز يدمج بين تدوين الملاحظات وقوائم المهام بمرونة، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Notion الجديد.

فالتطبيق يوفر لك مجموعة من الأدوات التي تساعدك على تدوين الملاحظات والأفكار وتنظيمها بسهولة تامة إضافة إلى تتبع قوائم المهام اليومية وغيرها.

يدعم التطبيق جميع أنواع المحتوى بما في ذلك الصور والعلامات والاحتفاظ بصفحات الويب التي تزورها، وذلك إلى جانب القدرة على مزامنة المحتوى مع الأجهزة الأخرى مثل حواسيب ماك.

تطبيق 100

100 هو تطبيق جديد وممتع يتيح للمستخدمين إرسال صورهم عبر iMessage مباشرة ومن ثم الحصول على تقييم من أصدقائهم لهذه الصورة دون الحاجة لاستخدام تطبيقات منفصلة.

ويُمكن من خلال التطبيق الحصول على رأي أصدقائك ومعرفة الصورة المميزة من بين صورتين أو ثلاث أو أربع صور، وكذلك معرفة تقييم كل صورة من 0-100.