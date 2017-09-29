غارات التحالف تدمِّر مخزن أسلحة وتكبِّد الميليشيات عشرات القتلى في باقم

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(شبكة الطيف ) سبق :

شنت طائرات التحالف اليوم غاراتها على عدد من المواقع بمديرية باقم بصعدة، وكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع خسائر باهظة في الأرواح والعتاد.

وأكدت مصادر صحفية يمنية أن عشرة عناصر من الميليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم، فيما جرح آخرون في استهداف تجمعات لهم، كما دمرت طائرات التحالف مخزن أسلحة وعدداً من مدافع الهاون للميليشيات بالقرب من جبل سبحطل.

وأضافت المصادر: “كثفت مقاتلات التحالف العربي غارتها على حجور، وثكنات الميليشيات بعد رصد تحركات وتجمعات لهم عقب الغارات التي تلقتها الميليشيات خلال الأسبوع المنصرم التي قتل فيها أحد أبرز قياداتهم”.