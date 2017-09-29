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قيادات اللواء الثالث عمالقة تكرم مسئول والشهداء والجرحى علوي النوبة

‏9 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف )
كرمت قيادات اللواء الثالث عمالقة المرابط في جبهة المخا اليوم مسئول ملف الشهداء والجرحى علوي النوبة في مكتبة بالمنصورة وذلك عقب زيارة قام بها مندوب قائد اللواء الثالث عمالقة عبدالرحمن اللحجي.

مندوب قيادة اللواء الثالث أكد أن هذا التكريم يأتي عرفانا للجهود التي يبذلها النوبة تجاه اسر الشهداء الجرحى مثمن تلك الجهود التي ساهمت في تخفيف معاناتهم حسب قوله..

الجدير بالذكر أن ملف الشهداء والجرحى من الملفات التي لازالت بحاجة للكثير من الجهود حتى تليق بتضحيات الشهداء والجرحى.

صالح العبيدي : يافع نيوز

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