اشتباكات عنيفة وغارات للتحالف على جبهتي صرواح ونهم شاركها

(شبكة الطيف ) العربية نت : دارت مواجهات عنيفة على جبهات القتال في صرواح ونهم شرق العاصمة اليمنية #صنعاء، وذلك بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت عدداً من المواقع.

وشن الجيش الوطني اليمني هجوماً عنيفاً في صرواح استهدف مواقع الميليشيات غرب جبهة هيلان، خلف تبة العلم، موقعاً قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، حسب ما نقله موقع “سبتمبر.نت” عن مصادر ميدانية.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع تمركز المليشيات بهيلان، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي للجيش الوطني اليمني.

في سياق متصل، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، يوم الجمعة.

وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات تركزت في مناطق المدفون والقتب والقرن وبران، والمجاوحة وجبال يام والمنارة، وسط تبادل للقصف الصاروخي والدفعي.

من جهتها، قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع متفرقة مستهدفةً تمركزات الانقلابيين في منقطة بران ومواقع مجاورة، ومخزناً للأسلحة بمحيط جبل الصافح. شاركها

