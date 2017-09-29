“كرمان” تؤكد مرة أخرى:”هادي” رهن الإقامة الجبرية بالرياض.. معلومة مؤكدة وليس رجماً بالغيب

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(شبكة الطيف ) متابعات :

بعد نشرها الخبر قبل أيام، عادت الناشطة اليمنية توكل كرمان لتؤكد ما نشرته سابقا بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض، مشيرة إلى أن معلوماتها مؤكدة وليست رجما بالغيب.. حسب وصفها.

وقالت “كرمان” في تغريدة دونتها عبر نافذتها الرسمية بـ”تويتر” “رئيسنا رهن الاقامة الجبرية فيالرياض بناء على معلومات مؤكدة وليس رجماً بالغيب”

وتابعت متحدية النظام السعودي بإثبات العكس:”إلى التحالف العربي : الدليل الوحيد على أن الرئيس ليس رهن الاقامة الجبرية في الرياض ان يعود الى العاصمة المؤقتة عدن الآن عودة نهائية حتى تحرير العاصمة صنعاء، الدليل على انكم تحالف مساندة الشرعية ولستم محتلين هو تسليم كافة الجزر والموانئ والمطارات والسواحل التي تحتلوها للرئيس وحكومته .. غير ذلك فهلوة لن تنطلي على شعبنا الذي سيتصدى لكم ويناهضكم بنفس قدر تصديه للانقلاب ومناهضته له والأيام بيننا”