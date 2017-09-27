المفوضية العليا للانتخابات: 92% من الأكراد صوتوا بـ “نعم” للانفصال عن العراق

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(شبكة اليطف ) متابعات :

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، نجاح عملية التصويت على استقلال الإقليم عن العراق، وأن نسبة التصويت بـ “نعم” للانفصال بلغت 92.7% من إجمالي الأصوات.

وبلغ عدد المصوتين بـ “لا” على الاستفتاء 7.27% من إجمالي 4.5 مليون شخص صوتوا من داخل الإقليم يضاف إليهم من خارج الإقليم والعراق 8 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء.

وبلغت نسبة المصوتين بحسب ما أفادت به المفوضية 72.16%، وبلغت الأصوات البيضاء 9800 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات المبعدة 117 ألف صوت.

أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، التي أشرف على استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، اليوم الأربعاء، نجاح عملية الاستفتاء.

وذكرت المفوضية أن عملية الاستفتاء تمت بشكل سليم وناجخ دون أية مخالفات أو أمور خارجة عن المألوف.

ارم نيوز