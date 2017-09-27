وزير الدفاع اليمني السابق يهدد حزب الإصلاح بفتح الصندوق الأحمر

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(شبكة الطيف ) متابعات :

في أول ظهور له منذ اجتياح مليشيات الحوثي والمخلوع صالح للعاصمة اليمنية صنعاء عام 2014م خرج وزير الدفاع السابق اللواء محمد ناصر أحمد عن صمته للوقوف أمام الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح ضده .

جاء ذلك في رسالة بعث بها اللواء محمد ناصر أحمد إلى رئيس تحرير “الأمناء” وأكد في رسالته بأن كل ما يتم نشره عبر وسائل إعلام حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) ضده ليس له أساس من الصحة ,وكله تلفيق وزور ولا يلامس الحقيقة (حد قوله) .

وأضاف اللواء محمد ناصر في رسالته بالقول : ” إن ما ينشرونه وينسبونه لي هو كذب ” مائة في المائة ” , وكل الحقائق موثقة لدينا فنحن لدينا (الصندوق الأحمر) , وليس كما يدعون بصندوقهم الأسود , ولقد عاشرناهم عن قرب منذ عام1986 م ونعرف كل شيء عنهم وعن تاريخهم الأسود ومؤامراتهم التي اعتادوا نسجها ضد كل من يخالفهم