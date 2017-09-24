مفتي الحوثيين يحرم الانترنت.. ومسلحيهم يطبقون الفتوى

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(شبكة الطيف ) إسلام سيف

أصدر مفتي المليشيات الحوثية #شمس_الدين_شرف_الدين، الذي عينته “مفتيا الديار اليمنية”، فتوى بتحريم شبكات الانترنت “كونها تؤدي إلى مفاسد”، داعياً المستثمرين في هذه الشبكات إلى الكف عنه.

واستند مسلحين حوثيين الى هذه الفتوى، وقاموا بتطبيقها بالقوة في قرية #القابل بمديرية همدان بمحافظة صنعاء، حيث اطلقوا النار على عدد من المنازل التي يتم فيها تركيب جهاز بث شبكات الانترنت (واي فاي)، بحسب سكان في القرية.



صورة من فتوى تحريم شبكات الانترنت

وأكد سكان في القرية تواصلت معهم “العربية.نت” هاتفيا، أن مشرف #الحوثيين في المنطقة، المدعو محمد السميني والملقب بـ”أبو حرب”، يقوم منذ يومين، بإطلاق الرصاص الحي على أجهزة البث الخاصة بأصحاب شبكات الأنترنت، ويوزع نسخة من فتوى مفتي المليشيات على سكان القرية.

وذكرت أن أحد المواطنين رفض نزع جهاز بث “واي فاي” من سطح منزله، فأطلق المسلحين الحوثيين النار بكثافة على منزله وعلى جهاز البث، وعندما خرج إليهم يخبرهم بأن المنزل فيه أطفال ونساء، قاموا بضربه بأعقاب البنادق حتى جرح رأسه ورقبته، وذلك رغم كبره في السن.

ويعتمد كثير من اليمنيين على شراء “كروت” شبكات “واي فاي”، التي تنتشر عبر مزودين (استثمار بسيط لجأ اليه مئات الشباب العاطلين) بشكل واسع في المناطق اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، نظرا لرخص سعرها المحدد بالساعات، وعدم قدرة كثيرين على توصيل خط انترنت منزلي أو في الهواتف المحمولة.

وبحسب، سكان قرية القابل، فإن الحوثيين طافوا بجميع أرجاء القرية ووزعوا نسخ من الفتوى التي تحرم استخدام شبكات الـ”واي فاي”، بسبب ما أسماه “مفتي المليشيات”، “الفساد والدخول على المواقع المحرمة”، وذلك في معرض رده على سؤال حول ذلك، وتوعدوا أصحاب الشبكات إذا لم ينزعوها بالسجن أو أنهم سيطلقون النار عليها، ويدمرونها، في البيوت التي لم يجدوا فيها رب المنزل أو مالك الشبكة.

ويخشى يمنيون من إقدام مليشيات #الحوثي على توسيع دائرة استهدافها لشبكات الانترنت، بموجب هذه الفتوى، خاصة في ظل مطالبات سابقة لقياداتها، بفرض حالة الطوارئ وتعطيل خدمة الانترنت.

وعينت مليشيات الحوثي بالقوة، في ابريل/نيسان الماضي، شمس الدين محمد شرف الدين “مفتياً للديار اليمنية ورئيساً للهيئة الشرعية”، حسب تسمية قرار سلطات الانقلابيين غير المعترف بها، رغم اعتراض ورفض شريكهم الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح. وأقام شمس الدين لسنوات طويلة في إيران، وتنقل بين حوزاتها.