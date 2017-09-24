ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 2110

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قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، إنها “سجلت 2110 حالة وفاة مرتبطة بمرض الكوليرا في اليمن خلال أقل من خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن حالات الوفاة تلك سجلت في 22 محافظة يمنية.

وأشارت إلى أنها سجلت كذلك أكثر من 725 ألف و400 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال المدة ذاتها.

وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة ثانية.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي