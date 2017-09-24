السعودية :صورة مسيئة للملك فيصل تثير جدلاً واسعاً بالبلاد (شاهد الصورة )

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(شبكة الطيف ) متابعات :

أثارت صورة “مسيئة” للملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز جدلاً واسعاً في البلاد بعد ظهورها في المنهاج الدراسي للطلبة، ما خلّف موجة من ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذر وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، الخميس، عن الخطأ الوارد في أحد كتب المنهاج الدراسي بعد أن تضمن صورة مسيئة للملك الراحل من خلال ظهور كائن غريب بجانبه في الصورة.

وقال “العيسى” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”.

وأضاف العيسى في تغريدة ثانية: “بدأت الوزارة طباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

وتُظهر الصورة الملك فيصل جالساً لتوقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة العام 1945، بينما يقف خلفه عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين، لكن اللافت والغريب في الصورة هو وجود مخلوق غريب بجانب الملك يشبه شخصية “يودا”، أحد أبرز أبطال أفلام “حرب النجوم” الأمريكية.

وجاء اعتذار الوزير بعد انتقادات لاذعة للوزارة على الخطأ الذي يمسّ واحداً من ملوك السعودية الراحلين، حيث تم تداول الصورة والتدوينات المنتقدة للمسؤولين عنها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.