لطفي شطارة : استهداف اللواء شلال من قبل بعض أقلام الفتنة والدسيسة والتحريض هي محاولة لإسقاط عدن في بحر الفوضى

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(شبكة الطيف ) عدن :

قال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ لطفي شطارة في منشور له بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك « ان استهداف اللواء شلال علي شائع هادي وبطريقة رخيصة من قبل بعض أقلام الفتنة والدسيسة والتحريض عليه ، هي محاولة لإسقاط عدن في بحر الفوضى وعودة السيارات المفخخة والاغتيالات»

وقال ايضا «ان هؤلاء الأنذال الذين يهيجون الشارع عليه ، كانوا يختبئون كالجرذان عندما كان الإرهابيين يفخخون مواكبه ومنزله ويقتلون حراسته في أماكن عدة بعدن ، لأنه أقسم وفعل الا أن تنعم المدينة بالأمن وينتهي الإرهاب فيها »

واضاف « التصدي لهؤلاء السفهاء وحملاتهم المسعورة ضد قائد أمن عاصمتنا بات أمر لا يجب السكوت عنه بعد اليوم »

واكد شطارة بقوله « لم يعد شلال يمثل نفسه ، بل يمثل عنوانا عريضا للأمن الذي ننعم به في عدن عاصمة السلام والتعايش الاجتماعي »



سماء نيوز