مقتل امرأة وإصابة 6 بإطلاق نار في كنيسة أمريكية

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(شبكة الطيف ) متابعات :

لقيت امرأة حتفها وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص، في إطلاق نار بكنيسة في “ناشفيل” بولاية تنيسي الأمريكية، اليوم الأحد.

وأفادت إدارة شرطة ناشفيل، بأن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في مرأب للسيارات، وكان المسعفون يعالجون ما لا يقل عن 6 مصابين من زوار الكنيسة بعد إطلاق النار في كنيسة المسيح بمنطقة “بورنيت”.

وقال جوزيف بليزانت المتحدث باسم إدارة إطفاء ناشفيل، إن “5 من المصابين الستة تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ونقلوا إلى مستشفيات قريبة”، مشيرًا إلى أن المسلح من بين المصابين.

وتقع الكنيسة على بعد 16 كيلومتراً تقريباً من وسط ناشفيل في تنيسي.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية نقلاً عن نجل راعي الكنيسة قوله، إن والده أصيب برصاصة في الصدر وإنه يعالج في مستشفى.