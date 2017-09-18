بيان صادر عن الوقفة الأحتجاجية لأبناء المهرة تعبيراً عن رفضهم لزيارة رئيس الوزراء بن دغر لمحافظة المهرة

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(شبكة الطيف ) المهرة : عماد باحميش

تلقت شبكة الطيف الاخبارية بيان صادر عن ابناء محافظة المهرة جنوب اليمن عبروا فيه عن رفضهم لزيارة رئيس الوزراء اليمني احمد عبد بن دغر وفي مايلي نصه :

دولة رئيس مجلس الوزراء

الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر المحترم

رغم ما يغلي في صدورنا من حسرة جراء تصريحاتكم الاستفزازية المتكررة التي لا تتوقف، وكيل المديح والتسويق لما يسمى بإقليم حضرموت ومحاولات جر محافظتي المهرة وسقطرى عنوة وقسرا وضمها وإلحاقها بهذا المشروع مع كل الإعتراضات والرفض الشعبي المتجسد بالمهرجانات الجماهيرية الحاشدة والوقفات الاحتجاجية والبيانات الصادرة عنها خلال الخمس السنوات الماضية في عموم مديريات ومراكز ومناطق هاتين المحافظتين.

واليوم تأتي زيارتكم لمحافظة المهرة والتي لم تمهدوا لها سوى ما أسفر عن هذه التصريحات الإستفزازية التي وصلت إلى مسامع كل ابناء محافظتي المهرة وسقطرى في الداخل والخارج رجالا ونساءا وأطفالا

وهنا نتقدم بالآتي :-

١- نعلن مجددا عن موقفنا الثابت المتمسك بخيار إقليم المهرة وسقطرى على حدود عام ١٩٦٧م ورفضنا القاطع لكل الممارسات والمحاولات البائسة الداعية لضم وإلحاق محافظتي المهرة وسقطرى بمشروع ما يسمى بإقليم حضرموت.

٢- نطالب ونناشد فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادئ ورئيس الحكومة وكل الشرفاء بإحترام الإرادة الشعبية لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى المتمثلة بمطلب إقليمهم المستقل على حدود عام ٦٧م وعدم المراهنة على الرضوخ أو المساومة أو التنازل عن هذا الخيار تحت أي ظرف من الظروف .

٣- نؤكد على إحترامنا لخيار أبناء محافظة حضرموت فيما يختارونه لأنفسهم في إطار حدود محافظتهم الإدارية.

٤- نأسف للسياسة الإعلامية المنحرفة التي تقوم بها بعض القنوات الفضائية المحسوبة على الحكومة الشرعية وقناة حضرموت الفضائية المسوقة دوما لمشروع إقليم حضرموت من جهة وممارسة أساليب الإقصاء والتهميش وطمس هوية أبناء المهرة وسقطرى وكيانهم التاريخي وخصوصيتهم أرضا وإنسانا وثقافة ولغة بغية تمرير مشاريعهم التوسعية تحت لافتة ما يسمى بإقليم حضرموت المزعوم.

٥- نطالب المروجين لمشروع إقليم حضرموت بالكف عن هذا الترويج لما في ذلك من مساس بمشاعر أبناء محافظتي المهرة وسقطرى واذكاء نار الفتنة والإحتقان الشعبي بين أبناء المحافظات المتجاورة.

والله ولي التوفيق،،،

صادر عن الوقفة الإحتجاجية الشبابية بمطار الغيضة – المهرة .

الإثنين ١٨ / ٩ / ٢٠١٧ م