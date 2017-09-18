هروب مسؤول حوثي كبير من صنعاء عقب اتهامات بالفساد

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(شبكة الطيف ) العربية نت :

أفلت مسؤول حوثي كبير من قبضة جماعته المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، وهرب إلى خارج البلاد، بعد ارتكابه قضايا فساد واختلاسات ونهب للأموال العامة، وفقا لاتهامات الحوثيين.

وأكد ما يسمى رئيس اللجنة الرقابية العليا التابعة للحوثيين وعضو مكتبهم السياسي، علي العماد، أن المدير التنفيذي لشركة الغاز، علي_شقرا، هرب من #صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديم عدة اتهامات بقضايا فساد ضده.

وأوضح أن شقرا، الذي تم تعيينه من قبل الحوثيين في هذا المنصب باعتباره من الموالين لهم، فر إلى مصر بعد استلامه استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة بقضايا #فساد مالية كبيرة.

وحمّل المسؤول الحوثي، ما أسماها “الأجهزة الأمنية في صنعاء” مسؤولية هروب شقراء بعد موافقة النيابة على طلبه بتأجيل ملف القضية لمدة شهر، بحسب تصريحاته.

وذكر أحد العاملين في شركة الغاز بصنعاء، لـ”العربية.نت”، أن خلاف شقرا مع جماعته الحوثيين، كان على “تقاسم الأموال المنهوبة”، بعد أن كثرت القيادات الحوثية المطالبة بنصيبها، ما دفع شقرا الى الاستيلاء على مبلغ مالي كبير والهروب، مشيرا الى أنهم عندما كانوا متفقين فيما بينهم على “التقاسم” لم تكن هناك مشكلة، وهو نفس ما حصل مع نائب الشركة السابق، وفق تعبيره.

وسبق ذلك قبل أشهر، وفي ظروف مماثلة، هروب نائب مدير شركة الغاز المعين من قبل الحوثيين، صبري محفوظ، بعد أن قام بنهب الملايين، بما في ذلك بيع عقارات تابعة للشركة وقضايا فساد مالية كبيرة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع جنوني في أسعار الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث قفز سعر الاسطوانة الواحدة (20 لترا)، من 3000 ريال إلى 5500 ريال يمني، بعد أن كان سعرها قبل الانقلاب 1200 ريال فقط.