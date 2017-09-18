نجاة وكيل الداخلية اليمنية من محاولة اغتيال في عدن

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(شبكة الطيف ) عدن :

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الإثنين، نجاة وكيلها اللواء ركن محمد مساعد الأمير، من محاولة اغتيال بينما كان يقود سيارته في محافظة عدن جنوبي البلاد.

ونقل بيان نشرته الداخلية عبر موقعها الرسمي عن مصدر لم تسمّه، قوله إنّ “وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة، اللواء محمد مساعد الأمير، نجا بأعجوبة اليوم من محاولة اغتيال”.

وأضاف أن محاولة الاغتيال استهدفت اللواء “بينما كان يقود سيارته في خط الخمسين بمنطقة بئر فضل شمال غرب عدن”.

وتابع أنّ مجموعة مسلّحة اعترضت اللواء، وأطلقت عليه وابلاً من الأعيرة النارية، إلا أنه لم يصب بأذى، فيما تعرضت سيارته لبعض الأضرار المادية.

ووفق المصدر، جرى تبادل لإطلاق النار بين المسلّحين ومرافقي وكيل الداخلية، قبل إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين، وإيداعهما سجن إدارة أمن عدن، للتحقيق معهما.

فيما تمكّن باقي المسلّحين من الفرار إلى وجهة غير معلومة. ولفت المصدر إلى أنه “لم يتم تحديد هوية المهاجمين”.

وشهدت عمليات استهداف القادة العسكريين وعناصر المقاومة الشعبية ورجال الدين، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تراجعًا ملحوظًا، عقب عمليات دهم واعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية، منذ أكثر من عام ونصف العام، على مواقع وأوكار جماعات مسلحة.

ارم نيوز