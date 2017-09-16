إدانات واسعة لتصفية 3 معتقلين بعد ساعات من اعتقالهم بمحافظة ابين جنوب اليمن

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(شبكة الطيف ) عدن/ ابين/ خاص :

دان نشطاء وحقوقيون جنوبيون، واقعة التصفية الجسدية التي طالت ثالثة معتقلين بعد يوم واحد من اعتقالهم في مديرية »الوضيع« بمحافظة ابين، مسقط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. .

واعتبر ناشطون وأقارب ضحايا هذه العناصر عملية التصفية الجسدية التي تعرض لها المعتقلين، محاولة واضحة لدفنالحقائق المتعلقة بأنشطة العمليات اإلرهابية والداعمين الحقيقيين لها.

ضغوط

إلى ذلك كشفت مصادر امنية عن تعرض جنود يتبعون الحزام األمني بأبين، لضغوط و إغراءات من قبل شخصيات مرسلة من قبل نجل الرئيس اليمني » جالل عبدربه منصور هادي« ووزير الداخلية » حسين عرب « بهدف محاولة إطالق سراح المقبوض عليهم بحجة أنهم أبرياء .

شهود عيان

وقال عدد من الجنود، انهم حين » اعتذروا لتلك الشخصيات عن عدم قدرتهم على فعل ذلك، فوجئوا بقيامهم بتصفية هذه العناصر اإلرهابية داخل السجن« من قبل احد زمالئهم، الذي رجح الجنود أنه » تلقى مقابال نظير قيامه بهذه المهمة« .

تو ُّرط

وكانت مصادر أمنية وإعالمية، قد تحدثت امس عن تو ُّرط قيادات بارزة في الشرعية، بينها وزير الداخلية »حسين عرب«، المتهم بتمويل العديد من النشاطات اإلرهابية وايواء عناصر تابعة لتنظيم »القاعدة« و »داعش«، في عملية تصفية اإلرهابيين الثالثة بإيعاز من نجلي الرئيس هادي »ناصر« و »جالل« من خالل القيام بدعم تلك العناصر اإلرهابية وتوفير الحماية لها، عالوة على التنسيق إلقامة معسكرات ضخمة ومعامل لصناعة المتفجرات والمفخخات في مديرية »الوضيع« مسقط رأس الرئيس هادي، والتي تحولت إلى مكان آمن لممارسة األعمال اإلرهابية في مختلف المحافظات الجنوبية خاصة بما يضمن لهم الحركة بسالسة بواسطة بطائق هوية عسكرية، صرفت لهم، خاصة بقوات

الحماية الرئاسية والقوات الخاصة.

تضليل

وسارعت وسائل إعالمية تابعة لوزارة الداخلية وتخضع إلشراف مباشر من الوزير »حسين عرب« لتبرير واقعة تصفية العناصر اإلرهابية في محاولة واضحة لنفي التهمة عن شخص الوزير بعد ان أثيرت الشكوك حوله بشكل

مباشر.

ادعاءات

وادعت صحيفة »الوطن« المملوكة لـ »عرب« والتي يحررها ناشطون متهمون بالتعاطف مع » القاعدة«، ان عملية تصفية اإلرهابين تمت اثناء التحقيق معهم، وقام بها جندي سبق وأن قتلت هذه العناصر والده، على حد زعم الصحيفة التي وصفت العملية بأنها » ثار قبلي«، وهو ما نفاه مقربون من ذلك الجندي .