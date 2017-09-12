ضرائب ساحل حضرموت يورد مبلغ 55 مليون و500 الف ريال كمحصلة لضريبة القات

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(شبكة الطيف ) المكلا : خاص

ورد مكتب ضرائب ساحل حضرموت صباح اليوم بالبنك الاهلي اليمني بمدينة المكلا ، مبلغ يقدر بـ 55 مليون و500 الف ريال يمني ، ضريبة شهر و سبعة ايام من ضرائب القات بمعدل مليون ونص في اليوم.

واعتبر مدير عام مكتب ضرائب ساحل حضرموت الاستاذ شاكر سالم بن داؤود ما تم تحقيقه من انجاز خلال هذه الفترة يعد تأكيدًا على مستوى الانجاز والتحصيل الضريبي بوصف أن المبلغ المحصل يعد توريده لأول مرة على مستوى المحافظة منذ ان تم وضع قانون ضريبة القات في عام 1991م يعود ذلك الى دعم واسناد السلطة المحلية والأمنية المتمثلة بمحافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن ” فرج سالمين البحسني” الذي اولى مكتب ضرائب ساحل حضرموت اهتمامًا متواصلًا لتعزيز والارتقاء بمستوى نشاطه الضريبي ، وكذلك جهود عمال وموظفي المكتب.

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قد أصدر في وقت سابق قرار قضى بعودة ضريبه القات إلى مكتب الضرائب بموجب النظام والقانون واللوائح الضريبية.

وخصص محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ” البحسني ” في قراره الصادر بتاريخ 25/7/2017م 50 % من المبلغ المحصل إلى صندوق دعم الصحة.