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الرياض

السعودية تعلن إفشال مخطط لداعش كان يستهدف وزارة الدفاع والقبض على متهمين من الجنسية اليمنية

‏1 يوم مضت -, >محليات, العرب والعالم

(شبكة الطيف ) متابعات :
صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.
وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

وأعلن مصدر مسؤول في ‏رئاسة أمن الدولة اليوم إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية.
وقد نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تيوتر ان الخلية الارهابية من الجنسية اليمنية .

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