ضوابط قبول الأجانب في المدارس السعودية

شاركها

tweet



(شبكة الطيف )

وضعت وزارة التعليم بعض الضوابط التي تتيح لغير السعوديين إكمال دراستهم في المدارس السعودية، إيمانا من الدولة بإتاحة فرصة التعليم أمام الجميع وخاصة أبناء الجاليات.

وبحسب معلومات أطلعت عليها ” عين اليوم “، فإن لكل مرحلة من مراحل التعليم ( الابتدائية ، المتوسطة ، الثانوية ) ضوابط تختلف عن غيرها، كما أن لكل صف دراسي في المرحلتين المتوسطة والثانوية ضوابطه الخاصة به .

* القبول في المرحلة الابتدائية :

يطلب إحضار آخر شهادة دراسية تثبت نجاحه مصدقة من الجهات الرسمية.

* القبول في المرحلة المتوسطة :

1. القبول في الصف الأول المتوسط:

يطلب إحضار شهادة النجاح من الصف السادس الابتدائي أو ما يعادلها مصدقة من الجهات الرسمية المختصة.

2. القبول في الصف الثاني متوسط:

يطلب إحضار شهادة النجاح من الصف السادس الابتدائي أو ما يعادلها مع وثيقة النجاح من الصف الأول المتوسط مصدقتين من الجهات الرسمية المختصة.

3. القبول في الصف الثالث متوسط:

يطلب إحضار شهادة النجاح من الصف السادس الابتدائي أو ما يعادلها مع وثيقة النجاح من الصف الثاني المتوسط أو ما يعادلها متدرجة دراسيا مصدقتين من الجهات الرسمية المختصة.

* القبول في المرحلة الثانوية :

1. القبول في الصف الأول ثانوي:

إحضار أصل استمارة النجاح من الصف الثالث المتوسط ( الإعدادي) أو ما يعادلها مصدقة من الجهات الرسمية.

2. القبول في الصف الثاني ثانوي( القسم الأدبي- القسم العلمي):

إحضار أصل استمارة أو شهادة النجاح من الصف الثالث المتوسط أو ما يعادلها مع وثيقة النجاح من الصف الأول الثانوي من (التعليم العام) أو ما يعادلها موضحا عليها المواد والدرجات المكتسبة لمن يرغب قبوله في القسم العلمي مصدقتين من الجهات الرسمية.

3. القبول في شهادة الثانوية العامة(التوجيهي)

إحضار أصل استمارة أو شهادة النجاح من الصف الثالث المتوسط أو ما يعادلها مع أصل الوثيقة التي تثبت النجاح من الصف الثاني ثانوي بالتعليم العام أو ما يعادلها موضح عليها المواد والقسم مصدقتين من الجهات الرسمية المختصة.

متابعات : عين اليوم